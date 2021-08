Les Gets Les Gets Haute-Savoie, Les Gets DH Kids Cup Les Gets Les Gets Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Gets

DH Kids Cup Les Gets, 15 août 2021, Les Gets. DH Kids Cup 2021-08-15 08:00:00 08:00:00 – 2021-08-15 17:30:00 17:30:00

Les Gets Haute-Savoie Les Gets EUR 15 Course de VTT de descente réservée aux enfants nés de 7 à 14 ans contact@veloclub-lesgets.com +33 4 50 74 74 74 dernière mise à jour : 2021-04-27 par Office de Tourisme des Gets

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Gets Autres Lieu Les Gets Adresse Ville Les Gets lieuville 46.15925#6.66981