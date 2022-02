DGNOP Denis Girault 5tet Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

DGNOP Denis Girault 5tet Thélonious Café Jazz Club, 30 mars 2022, Bordeaux. DGNOP Denis Girault 5tet

Thélonious Café Jazz Club, le mercredi 30 mars à 19:30

De la musique de la Nouvelle Orleans interprétée et arrangée par des musiciens passionnés par le Old Jazz. Un RDV mensuel pour retrouver ce projet impulsé par le clarinettiste Denis Girault en formation quintet. Accompagné de Thibaud Bonté – Trompette / Cyril Dubilé – Trombone / Jean-Michel Plassan – Banjo Nicolas Dubouchet – Contrebasse

7e/5e

New Orleans – Old jazz Thélonious Café Jazz Club 18 rue bourbon Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T19:30:00 2022-03-30T00:29:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Thélonious Café Jazz Club Adresse 18 rue bourbon Ville Bordeaux lieuville Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Departement Gironde

Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

DGNOP Denis Girault 5tet Thélonious Café Jazz Club 2022-03-30 was last modified: by DGNOP Denis Girault 5tet Thélonious Café Jazz Club Thélonious Café Jazz Club 30 mars 2022 bordeaux Thélonious Café Jazz Club Bordeaux

Bordeaux Gironde