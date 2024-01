Recrutement développeur du tourisme sur la Loire à vélo DGE Paris, lundi 18 mars 2024.

Recrutement développeur du tourisme sur la Loire à vélo Entretiens de 20 minutes max. Ouvert également aux rencontres de prestataires Lundi 18 mars, 09h00 DGE Se présenter le plus tôt possible et inscrivez votre nom sur le registre papier sur le créneau souhaité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T09:00:00+01:00 – 2024-03-18T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-18T09:00:00+01:00 – 2024-03-18T17:00:00+01:00

Les chiffres sont tombés en conférence de presse le 12 juillet dernier à Tours : 1,8 million de cyclistes (quasiment deux fois plus qu’en 2015) en 2022, 54,5 millions d’euros de retombées économiques (+ 84% par rapport à 2015), + 9% des dépenses par an, et une note de satisfaction client de 3,4 /4. « C’est juste énorme ! » lance François Bonneau, président PS de la région Centre-Val de Loire. « C’est aujourd’hui un itinéraire complètement identifiant en Val de Loire avec des aménagements et un environnement touristique de grande qualité : patrimoines et châteaux, parcs et jardins, coteaux et vignes… Elle ouvre sur nos sites, nos villages, c’est un démultiplicateur touristique… Un aspirateur à touristes ! »

60 000 € de retombées économiques par km/an

Depuis la dernière étude menée en 2015, les régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire se sont à nouveau associées en 2022 avec leurs partenaires territoriaux pour réaliser une étude d’envergure sur la fréquentation et l’impact de cette véloroute de 900 km, reliant Cuffy (Cher) à Saint-Brévin (Loire Atlantique). Résultat : + 10% par an, soit le double de la fréquentation chaque année depuis 2010, boostée par la crise COVID et l’effet slow tourisme et loisir actif. « Fin 2023, la fréquentation devrait tangenter les 2 millions d’usagers », estime Pierre-Alain Roiron, président du CRT Centre-Val de Loire. Avec des retombées économiques tout aussi importantes : + 84% en 2022 par rapport à 2015 avec des niveaux de dépenses moyens de 69€/jour et 75 € pour un étranger, nous renseigne l’étude. « C’est beaucoup d’argent dépensé par les touristes. Le budget le plus important sur une véloroute par rapport aux autres pays. »

François Bonneau a dressé le bilan 2022 de La Loire à Vélo en compagnie de Pierre-Alain Roiron, président du CRT Centre-Val de Loire, et Marc Richet, directeur du CRT.

Avec plus de 50 millions d’euros investis, la région Centre-Val de Loire est le principal financeur de la Loire à Vélo. Un investissement lourd mais dont la rentabilité est aussi très rapide, 1km aménagé générant 60 000 € de retombées par an. « D’autant que la fréquentation de l’itinéraire de mars à octobre permet un allongement de la saison touristique qui profite à la région », ajoute le président Bonneau. Si un cycliste sur deux est originaire du Centre-Val de Loire ou du Pays de la Loire, 20% des cyclotouristes sont étrangers : 43% d’Allemands (les usagers les plus nombreux de la Loire à Vélo), 20% de Belges et 13% d’Européens du Sud (Espagne, Italie).

Avec un bémol toutefois, le non-retour des Américains et des tour-opérateurs avec une clientèle étrangère, note l’étude.

DGE 61, boulevard Vincent Auriol Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France

Vélo