Découverte du métier de maroquinier D’fils en cuir, 28 mars 2023, Louchamp. Découverte du métier de maroquinier 28 mars – 2 avril D’fils en cuir Journées dédiées à la découverte du métier de maroquinier. Présentation de la fabrication d’articles en cuir allant du porte monnaie, à la pièce de décoration en passant par les sacs et portefeuilles. Plusieurs techniques seront présentées telles que la découpe du cuir, la couture main ou machine ancienne à pédale et les finitions. Les articles de mon atelier seront exposés et disponibles à la vente si vous avez un coup de coeur. Je serai heureux de pouvoir vous rencontrer et vous faire partager ma passion pour cette matière qui me passionne. D’fils en cuir 9 rue du grun de chignore 63120 vollore ville Louchamp 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « seba63120@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « lesbelles42@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0660740051 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ungrandmarche.fr/boutique/d-fil-en-cuir »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T14:00:00+02:00 – 2023-03-28T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 cuir couture main point sellier photo personnelle. Droits réservés.

