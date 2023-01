DFestival Télérama au Balzac ! Cinéma Le Balzac Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

DFestival Télérama au Balzac ! Cinéma Le Balzac, 18 janvier 2023, Paris. Du mercredi 18 janvier 2023 au mardi 24 janvier 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 13h00 à 22h00

. payant

À tous les nostalgiques de l’année 2022, haut les coeurs ! Une nouvelle année débute mais l’occasion de (re)voir les meilleurs films de 2022 n’est plus très loin avec le festival Télérama Une rétrospective, certes, mais toutefois accompagnée de 4 AVP enthousiasmantes : – 22/01 à 16h/ MON CRIME de François Ozon (suivi d’une rencontre avec le réalisateur et l’équipe du film)

– 21/01 à 18h/ THE FABELMANS de Steven Spielberg (présenté par un journaliste de Télérama)

– 24/01 à 18h35/ ASHKAL, L’ENQUÊTE DE TUNIS de Youssef Chebbi

– 20/01 à 20h30/ ABOUT KIM SOHEE de July Jung (présenté par Ava Cahen, déléguée générale de la semaine de la critique) Cinéma Le Balzac 1 rue Balzac 75008 Paris Contact : https://www.cinemabalzac.com/evenement/2055112-festival-telerama-2023 +33145610253 marc@etoile-cinemas.com https://www.facebook.com/cinemalebalzac https://www.facebook.com/cinemalebalzac https://www.cinemabalzac.com/evenement/2055112-festival-telerama-2023

1

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cinéma Le Balzac Adresse 1 rue Balzac Ville Paris lieuville Cinéma Le Balzac Paris Departement Paris

Cinéma Le Balzac Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

DFestival Télérama au Balzac ! Cinéma Le Balzac 2023-01-18 was last modified: by DFestival Télérama au Balzac ! Cinéma Le Balzac Cinéma Le Balzac 18 janvier 2023 Cinéma Le Balzac Paris Paris

Paris Paris