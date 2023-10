Soirée déguisé et karaoké au D’Family & Co D’Family & Co Duravel, 27 octobre 2023, Duravel.

Duravel,Lot

D’Family & Co vous convie pour une soirée Halloween, déguisée, avec karaoké.

Un concours de déguisement ainsi que du meilleur chanteur(se) sera organisé Thierry Chabrier viendra animer cette soirée.

Menu spécial Halloween à 22€ (entrée plat dessert).

2023-10-27 20:30:00 fin : 2023-10-27 . EUR.

D’Family & Co Place de la mairie

Duravel 46700 Lot Occitanie



D’Family & Co invites you to a Halloween party, in disguise, with karaoke.

A costume contest and a contest for the best singer will be organized. Thierry Chabrier will entertain the evening.

Special Halloween menu at 22? (starter, main course and dessert)

D’Family & Co te invita a una fiesta de Halloween, con disfraces y karaoke.

También habrá un concurso de disfraces y otro para el mejor cantante. Thierry Chabrier estará allí para amenizar la velada.

Menú especial de Halloween a 22? (entrante, plato principal y postre)

D’Family & Co lädt Sie zu einem Halloween-Abend ein, verkleidet mit Karaoke.

Es gibt einen Kostümwettbewerb und einen Wettbewerb für den besten Sänger/die beste Sängerin. Thierry Chabrier wird diesen Abend moderieren.

Spezielles Halloween-Menü für 22 Euro (Vorspeise, Hauptgericht, Nachspeise)

Mise à jour le 2023-10-16 par OT CVL Vignoble