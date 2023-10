Diffusions des matchs de l’équipe de France et des phases finales au D’Family &Co D’Family & Co Duravel, 8 septembre 2023, Duravel.

Duravel,Lot

Venez regarder les matchs de l’équipe de France au cours d’un moment convivial. Il vous sera également possible de manger sur place les jours de match, sur réservation au 05.65.35.29.43.

2023-09-08 17:00:00 fin : 2023-09-08 . EUR.

D’Family & Co Place de la Mairie

Duravel 46700 Lot Occitanie



Come and watch the French national team matches in a convivial atmosphere. It will also be possible to eat on site on match days, by reservation on 05.65.35.29.43

Venga a disfrutar viendo los partidos de la selección francesa. Los días de partido también se podrá comer dentro, previa reserva en el 05.65.35.29.43

Schauen Sie sich die Spiele der französischen Nationalmannschaft bei einem gemütlichen Beisammensein an. An Spieltagen können Sie auch vor Ort essen, wenn Sie unter 05.65.35.29.43 reservieren

Mise à jour le 2023-09-07 par OT CVL Vignoble