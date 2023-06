Fête de la Musique au D’Family & Co à Duravel D’Family & Co Duravel, 24 juin 2023, Duravel.

Duravel,Lot

Dans le cadre de la fête de la Musique, le restaurant organise une Happy Fiesta: il s’agit d’une grande soirée karaoké qui se déroulera sur la terrasse.

Restauration sur place possible. Réservation conseillée..

2023-06-24 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-24 . EUR.

D’Family & Co

Duravel 46700 Lot Occitanie



As part of the Fête de la Musique, the restaurant is organizing a Happy Fiesta: a big karaoke evening on the terrace.

On-site catering available. Reservations recommended.

En el marco de la Fiesta de la Música, el restaurante organiza una Happy Fiesta: una gran noche de karaoke en la terraza.

Catering disponible in situ. Se recomienda reservar.

Im Rahmen des Musikfestes organisiert das Restaurant eine Happy Fiesta: Es handelt sich um einen großen Karaoke-Abend, der auf der Terrasse stattfindet.

Verpflegung vor Ort ist möglich. Reservierung wird empfohlen.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT CVL Vignoble