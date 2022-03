DEZIC’N’ TRAIL Saint-Didier-en-Velay, 22 mai 2022, Saint-Didier-en-Velay. DEZIC’N’ TRAIL Saint-Didier-en-Velay

2022-05-22 – 2022-05-22

Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire Trail le 22 mai 2022 à Saint Didier en Velay : 2 distances + courses enfants :

De la musique, un marché de producteurs, des produits locaux, un “lot gourmand” pour tous les participants…

Et surtout, de la bonne humeur et des fous rires ;-) https://www.desidetrail.fr/ Saint-Didier-en-Velay

