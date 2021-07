Paris New Morning Paris Dexter Wansel New Morning Paris Catégorie d’évènement: Paris

A l’occasion des 50 ans du mythique label Philadelphia International Records, Dexter Wansel, authentique orfèvre de la Philly Soul, revient au New Morning en full live band pour une date unique ! Dexter Wansel est un producteur – arrangeur de génie, recruté au milieu des années 70 par Gamble & Huff du légendaire label Philadelphia International, qui va aussi bien marquer la musique populaire moderne qu’influencer la culture club actuelle. Il est déterminant dans l’évolution grand public des productions jazz, soul, funk et disco au tournant des années 70/80. Que ce soit comme claviériste prolifique, arrangeur producteur ou compositeur omnipotent, il sera l’un des architectes du Philly Sound les plus prisés par des artistes majeurs tels que Teddy Pendergrass, Billy Paul, Patti Labelle, Jean Carn, Phyllis Hyman, Les O’Jays, Les Trammps, Les Jacksons, … Sous son nom, 4 albums concepts devenus cultes, à la croisée du funk, du disco, du jazz fusion et de la soul orchestrale, qui vont faire l’objet de convoitise des collectionneurs et des samplers dans les années 90 et 2000. La musique de Dexter Wansel s’est en effet propagée tout naturellement jusqu’au Hip Hop, samplée à de multiples reprises par les artistes les plus inventifs du genre comme Kanye West, Jay-Z, Tyler The Creator, Kendrick Lamar, Anderson Paak, Talib Kweli, Pete Rock, Jay Dee, … Sans oublier la scène house et electro avec des bombes dancefloor telles que l’hymne « Nights Over Egypt », originalement composé et produit par Dexter Wansel pour les Jones Girls et qui connaîtra une nouvelle vie grâce à la reprise d’Incognito remixée par les Masters At Work. Concerts -> Autre concert New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010

