Dexter Goldberg Trio Le Son de la Terre Paris 05 Catégories d’Évènement: ile de france

Paris 05 Dexter Goldberg Trio Le Son de la Terre Paris 05, 20 mars 2024, Paris 05. Le mercredi 20 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Concert Dexter Goldberg Trio : 25 EUR

«Dexter Goldberg s’est d’emblée imposé parmi les pianistes de jazz français les plus talentueux» Porté par la curiosité suscitée par son premier album, le pianiste au prénom prédestiné est de retour à la tête d’un trio totalement renouvelé, formé avec deux jeunes cadors du jazz hexagonal. Convoquant le génie de l’enfance et le plaisir du jeu, Dexter Goldberg remet son trio en perspective, passant de l’hommage aux grands maitres — en particulier, Ahmad Jamal, qui l’a adoubé juste avant de disparaître — à la jubilatoire construction d’architectures en mouvement. Éblouissant ! Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05 Contact : https://www.facebook.com/DexterGoldbergPiano/ https://www.facebook.com/DexterGoldbergPiano/ https://www.sondelaterre.fr/event/dexter-goldberg-trio-2/#billetterie

Dexter Goldberg Trio Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris 05 Autres Lieu Le Son de la Terre Adresse 2 Port de Montebello Ville Paris 05 Departement Paris Lieu Ville Le Son de la Terre Paris 05 latitude longitude 48.851503,2.351091

Le Son de la Terre Paris 05 Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris 05/