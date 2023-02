DEWOLFF LA MAROQUINERIE, 28 février 2023, PARIS.

DEWOLFF LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2023-02-28 à 19:30 (2023-02-28 au ). Tarif : 25.3 à 25.3 euros.

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

2 L-R- 20-012358 // 3 L-R-20-012359 Base présente

DeWolff est un jeune trio Hammond/guitare/batterie originaire des Pays-Bas qui fait un mélange explosif de blues rock sudiste électrifié avec une touche de soul et de psychédélisme. Ils font partie des musiciens les plus méchants, les plus énergiques, les plus endurcis par la route et les plus virtuoses qui soient et jouent ensemble depuis la moitié de leur vie. Aujourd’hui, toujours au milieu de la vingtaine, ils ont déjà sorti 9 albums studio (dont 7 ont atteint le Top 20 néerlandais), 3 albums live, 2 EP’s et ont même enregistré un album avec le producteur des Black Keys, Mark Neill. En outre, ils possèdent leur propre studio entièrement analogique où ils produisent non seulement leurs propres albums mais aussi ceux de nombreux autres groupes acclamés par la critique, et qui est déjà devenu une pierre angulaire du nouveau chapitre de l’histoire du roots-rock néerlandais. Même Luther Dickinson vient régulièrement pour enregistrer quelques chansons ensemble.

Ils ont également tourné avec des groupes tels que Toto, The Black Crowes, The Black Keys, Deep Purple, Ten Years After et Wolfmother et ont trouvé des fans en la personne de Seasick Steve, qui s’est un jour réveillé dans les coulisses d’un festival pour les entendre jouer, pensant avoir entendu les Allman Brothers jouer en 1972, et Roger Glover qui a ouvertement déclaré son amour pour le groupe.

Même s’ils ont déjà plus d’une décennie de succès, ces gars-là ne font que commencer…

