DEVOS / MOREL J’ai des doutes Le Colisée, 21 septembre 2021-21 septembre 2021, Roubaix.

Le Colisée, le mardi 21 septembre à 20:30

J’AI DES DOUTES ————— ### **Devos / Morel** MUSIQUE DE ANTOINE SAHLER Accueillir le nouveau spectacle de **François Morel** est une grande joie pour le Colisée qui est très heureux de la partager avec son public. Qui plus est lorsque le comédien a choisi la matière admirable de l’illustre **Raymond Devos**, natif de Mouscron et qui vécut à Tourcoing. Ce sera bien entendu l’occasion d’interroger l’univers, la folie de l’existence, l’incommunicabilité avec un talent inégalé. « _Ce qui me rend heureux sur scène, c’est jouer avec un public, m’amuser, inventer, me sentir libre. Ce qui me plaît chez Devos, c’est sa capacité à nous entrainer vers l’imaginaire, à ouvrir des portes, des fenêtres, à nous permettre de nous échapper de la réalité, du quotidien, de la tristesse, à nous rendre plus sensible, plus léger. Oserais-je dire plus heureux ? »_

De 20 à 35 €

Dans ce nouveau spectacle musical, François Morel a choisi de se plonger corps et âme dans l’univers fertile, joyeux, foutraque et absurde du grand Raymond Devos : une rencontre d’une évidence rare!

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Roubaix Ouest



2021-09-21T20:30:00 2021-09-21T22:00:00