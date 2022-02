“Dévorez les livres” Ger Ger Catégories d’évènement: Ger

Pyrénées-Atlantiques

“Dévorez les livres” Ger, 5 mars 2022, Ger. “Dévorez les livres” Chemin Lalia Bibliothèque au Foyer rural Ger

2022-03-05 – 2022-03-05 Chemin Lalia Bibliothèque au Foyer rural

Ger Pyrénées-Atlantiques Ger EUR 0 Lecture d’album pour enfants Lecture d’album pour enfants +33 9 67 31 24 81 Lecture d’album pour enfants Pixabay

Chemin Lalia Bibliothèque au Foyer rural Ger

dernière mise à jour : 2022-02-21 par OT Nord Béarn

Détails Catégories d’évènement: Ger, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ger Adresse Chemin Lalia Bibliothèque au Foyer rural Ville Ger lieuville Chemin Lalia Bibliothèque au Foyer rural Ger Departement Pyrénées-Atlantiques

Ger Ger Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ger/

“Dévorez les livres” Ger 2022-03-05 was last modified: by “Dévorez les livres” Ger Ger 5 mars 2022 Ger Pyrénées-Atlantiques

Ger Pyrénées-Atlantiques