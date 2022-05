« Devoirs Surveillés » saison 3 Théâtre des Bains Douches Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Le Théâtre des Bains Douches rouvrira ses portes en janvier 2022 au public avec « Devoirs Surveillés ». À la manière d’une série télévisée, la compagnie propose une fois par mois de suivre les pérégrinations d’Abdel (ancien élève), d’Ange (ancien prof d’histoire) et de 4 nouveaux personnages… Le texte est écrit en collaboration avec le public elbeuvien (scolaires et public de la MJC). Rendez-vous mercredi 11 mai à 18h. Prochaines séances « Devoirs Surveillés » Saison 3 : Episode 6 : le mercredi 8 juin à 18h L’équipe se déplacera les vendredis à Avignon à la suite des représentations à Elbeuf en collaboration du Festival In d’Avignon. Gratuit – à partir de 11 ans Réservation au 09 81 24 99 15

Gratuit

