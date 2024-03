Dévoilement des lauréats du concours d’histoires courtes Grains de sel Gradins Villeurbanne, dimanche 7 avril 2024.

Dévoilement des lauréats du concours d'histoires courtes Grains de sel En présence de la marraine d'honneur Marie Desplechin Dimanche 7 avril, 17h30 Gradins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T17:30:00+02:00 – 2024-04-07T18:30:00+02:00

On ne présente plus le magazine Grains de Sel ! En janvier dernier est né son premier concours d‘histoires courtes pour enfants de 8 à 11 ans. Voici le moment tant attendu du dévoilement des lauréats ! Venez découvrir les passionnantes histoires que nos écrivains et écrivaines en herbe ont imaginé autour du thème Une journée dans ma ville imaginaire.

En présence de la marraine d’honneur Marie Desplechin

Gradins 234 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charmettes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Salome Tribet