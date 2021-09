Bouchoir Patrimoine de bouchoir Bouchoir, Somme Dévoilement de la plaque commémorative de l’ancien cimetière militaire français Patrimoine de bouchoir Bouchoir Catégories d’évènement: Bouchoir

Somme

Dévoilement de la plaque commémorative de l’ancien cimetière militaire français Patrimoine de bouchoir, 18 septembre 2021, Bouchoir. Dévoilement de la plaque commémorative de l’ancien cimetière militaire français

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Patrimoine de bouchoir

Nouvelle plaque à l’Eglise de Bouchoir et exposition —————————————————- ### La plaque de l’ancien monument du cimetière militaire français du 250e régiment d’infanterie sera dévoilée et bénite au cours de la messe par le prêtre à 17 h, avant une commémoration au monument des anciens combattants avec une exposition retraçant la guerre 1914-1918 du village de Bouchoir. Cette exposition sera visible aussi le dimanche.

Entrée libre

Exposition Guerre 1914-1918 et Dévoilement d’une plaque de l’ancien cimetière français Patrimoine de bouchoir 2, Rue Abbé Lavallard, 80910 Bouchoir Bouchoir Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouchoir, Somme Autres Lieu Patrimoine de bouchoir Adresse 2, Rue Abbé Lavallard, 80910 Bouchoir Ville Bouchoir lieuville Patrimoine de bouchoir Bouchoir