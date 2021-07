Monéteau Monéteau 89470, Monéteau Devinez Qui ? Monéteau Monéteau Catégories d’évènement: 89470

Monéteau

Devinez Qui ? Monéteau, 2 octobre 2021-2 octobre 2021, Monéteau. Devinez Qui ? 2021-10-02 – 2021-10-02

Monéteau 89470 Monéteau EUR Pièce de théâtre de la troupe « On est enfin sorti d’l’auberge », comédie en 3 actes, d’après le roman d’Agatha Christie « les dix petits nègres ». http://www.skeneteau.fr/ Pièce de théâtre de la troupe « On est enfin sorti d’l’auberge », comédie en 3 actes, d’après le roman d’Agatha Christie « les dix petits nègres ». dernière mise à jour : 2021-05-26 par

Détails Catégories d’évènement: 89470, Monéteau Étiquettes évènement : Autres Lieu Monéteau Adresse Ville Monéteau lieuville 47.85006#3.57864