Marseille le moulin Bouches-du-Rhône, Marseille Devin Townsend le moulin Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Devin Townsend le moulin, 3 mai 2022, Marseille. Devin Townsend

le moulin, le mardi 3 mai 2022 à 20:00

Base Productions présente DEVIN TOWNSEND en concert le Mardi 03 Mai 2022 au Moulin – Marseille. Ouverture de la billetterie : Lundi 14 Juin 2021 à 11h00. Au cours des 25 dernières années, le très accompli Devin Townsend a su rester cohérent. Cohérent sans pour autant qu’on puisse anticiper sa musique. Réalisant constamment des percés uniques dans des styles de musique très particulier, il a suivi sa muse peu importe les routes sur lesquelles elle l’a mené depuis trois décennies. Si le Heavy Metal, et le Rock Progressif ont toujours été sa principale préoccupation, chaque année passé a débouché sur de nouveaux projets différents qui l’ont amené bifurquer de la country, new age, ambient noise ou encore théâtre musical. Malgré son attachement à ses fans en constante évolution, il a rendu difficile de classer avec beaucoup de précision sa musique. Qui est Devin Townsend ? Quelle est son identité musicale ? Avec son nouvel album « Empath » , nous constatons que Devin Townsend représente l’ensemble de ces genres musicaux. Depuis ces dernières années, le succès pour lequel Devin a beaucoup travaillé lui est venu de son pouvoir de contrôler son propre destin créatif. Les récents succès de son DVD au Royal Albert Hall à guichets fermés, son film « Retinal Circus » paru en 2012, ou encore son DVD live paru l’année dernière avec l’Orchestre et le Chœur de l’Opéra National de Plovdiv, l’ont mis dans une position où, avec son nouvel album « Empath », Devin Townsend se définit une fois pour toute comme une force musicale en dehors de toute classification de genre.

32,50€ en pré-vente

♫♫♫ le moulin 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T20:00:00 2022-05-03T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu le moulin Adresse 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille Ville Marseille lieuville le moulin Marseille