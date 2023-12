Devin The Dude New Morning Paris, 21 février 2024 19:30, Paris.

Le mercredi 21 février 2024

de 19h30 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif New Morning : 26.40 EUR

Devin The Dude a côtoyé les plus grandes légendes qui ont écrit et façonné l’histoire du hip hop.

Le rappeur préféré de votre rappeur préféré, Devin The Dude, est l’un des secrets les mieux gardés du hip-hop. Né à Houston, il a débuté comme membre de l’Odd Squad, plus tard connu sous le nom de Coughee Brothaz, un groupe de rappeurs signé chez Rap-A-Lot Records, avant de devenir un artiste solo culte.

Devin a sorti neuf albums solo de 1998 à 2017, toujours acclamés par la critique, avec des succès tels que « Doobie Ashtray », « Lacville 79 » et « What A Job ». Devin The Dude est un artiste prolifique, ayant fait plus de 200 apparitions en tant qu’invité depuis 1993. Parmi ses collaborations passées, citons Snoop Dogg, Andre 3000, Scarface, Ice Cube, Too hort, Dr. Dre, UGK, Smoke DZA, Curreny, Tell, Lil Jon, David Banner, E 40 et bien d’autres encore.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/

