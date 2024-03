Deviens un héros Temple d’Orléans Orléans, samedi 13 avril 2024.

Deviens un héros « Deviens un Héros » est une exposition interactive proposée pour les jeunes de 12 à 25 ans, déclinée à travers 3 modules : Groupe, Préjugés et Discriminations. Samedi 13 avril, 09h30, 11h30, 14h00, 16h00 Temple d’Orléans Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T09:30:00+02:00 – 2024-04-13T11:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T16:00:00+02:00 – 2024-04-13T17:30:00+02:00

« Deviens un Héros » est une exposition interactive proposée par les Eclaireurs Unionistes Luthériens (scouts protestants) pour les jeunes de 12 à 25 ans. Le contenu n’est pas confessionnel. En réponse aux tentations de dérives xénophobes, racistes, et plus largement de stigmatisation des minorités, l’exposition propose un parcours pédagogique et ludique qui amène les jeunes à s’interroger sur leur façon de vivre avec les autres et dans le monde, en leur proposant un « entraînement » de héros.

Leur parcours part de la conviction que pour changer le monde, il n’est pas nécessaire d’attendre des « super-héros », mais que chacune et chacun d’entre nous peut devenir un héros du quotidien en s’engageant contre le racisme et les discriminations. Pour cela, chaque visiteur est invité à développer des pouvoirs qu’il pourra mettre en œuvre dans sa vie quotidienne.

L’exposition se décline à travers 3 modules :

Module groupe : Les jeunes découvrent que nous faisons tous partie de groupes et que nous sommes tous influencés par eux. Ils découvrent les mécanismes du conformisme et de la minorité consistante. Ils découvrent des personnalités engagées contre le racisme et les discriminations. Ils expérimentent le pouvoir de « faire entendre leur voix ».

Module préjugés : Les jeunes sont amenés à prendre conscience de leurs préjugés et de leurs stéréotypes. Ils découvrent les mécanismes de construction d’un préjugé à partir de la notion de généralisation, et de la distinction entre fait et opinion. Ils développent leur analyse critique et apprennent à reconnaître un préjugé à travers le pouvoir de « super vision ».

Module discriminations : Les jeunes prennent conscience de l’inégalité dans l’accès aux droits fondamentaux et se forment à la notion de discrimination au regard du droit français. Ils apprennent comment réagir face à des situations de discrimination, de harcèlement, de propos haineux ou de violences en développant le pouvoir d’ « observ’action ».

Chaque module dure 1 heure 30 environ, et est pensé pour un groupe de 15 jeunes maximum. Pour un groupe plus nombreux, deux modules peuvent être animés en même temps pour deux sous-groupes, qui ensuite échangent de module.

Temple d’Orléans 2 Rue du Cloître Saint-Pierre Empont, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 31 74 81 62 »}]

Effet de groupe Préjugés