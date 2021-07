Saint-Bonnet-le-Château Saint-Bonnet-le-Château Loire, Saint-Bonnet-le-Château Deviens un Hérault – Visite-Atelier Saint-Bonnet-le-Château Saint-Bonnet-le-Château Catégories d’évènement: Loire

Saint-Bonnet-le-Château

Deviens un Hérault – Visite-Atelier Saint-Bonnet-le-Château, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Saint-Bonnet-le-Château. Deviens un Hérault – Visite-Atelier 2021-07-16 – 2021-07-16 Collégiale Bureau du guide au chevet de la Collégiale

Saint-Bonnet-le-Château Loire Saint-Bonnet-le-Château EUR 4 4 Revenons au temps des chevaliers! Boucliers! Blasons! Chaque enfant pourra jouer avec les couleurs et motifs pour créer son propre blason en s’inspirant de ceux de la collégiale!

Durée de l'atelier : 1h

Lieu Saint-Bonnet-le-Château Adresse Collégiale Bureau du guide au chevet de la Collégiale