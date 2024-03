Deviens un apprenti fermier en juillet! Parc animalier de la matarelle Laurabuc, mardi 9 juillet 2024.

Deviens un apprenti fermier en juillet! dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 9 – 16 juillet Parc animalier de la matarelle 640€ maximum. (Aides possibles, nous contacter)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-09T09:30:00+02:00 – 2024-07-09T20:00:00+02:00

Fin : 2024-07-16T09:30:00+02:00 – 2024-07-16T20:00:00+02:00

Votre enfant est amoureux des animaux ? Cette colo est faite pour lui! Il se glissera dans la peau d’un petit fermier et vivre au rythme de la ferme pédagogique « la Matarelle ». Au coeur de la nature, entouré de verdure, il découvrira et comprendra l’univers des animaux. Au programme : apprendre à leur donner à manger, à faire la traite, gérer les soins… Jean Claude, le chef des lieux, lui expliquera comment fabriquer du beurre, il organisera des ateliers sur les graines, les insectes et fera découvrir toute sa ferme !

Hébergement sous tentes ombragées, à l’intérieur du parc animalier à Laurabuc (11)

Profite d’un magnifique camping à la ferme dans l’Aude.

A bientôt apprenti fermier !

Parc animalier de la matarelle La Matarelle, 11400 Laurabuc Laurabuc 11400 Aude Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0561535412 »}, {« type »: « email », « value »: « sejours.vacances@aroeven-toulouse.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://aroeven-occitanie.fr/ »}]

