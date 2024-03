Deviens tailleur de pierre ! Place Foch Thiviers, mercredi 14 août 2024.

Deviens tailleur de pierre ! Place Foch Thiviers Dordogne

En famille, venez vous essayer à la taille de pierre. Domi vous propose une initiation en deux temps, matin et après-midi, pour appréhender les principales techniques.

Bien sûr, on repart avec son oeuvre … !

A partir de 8 ans / Sur réservation / Enfant sous la resp. des parents

10h-12h ET 14h-16h à partir de 8 ans

Sur réservation / Enfant sous la resp. des parents .

Début : 2024-08-14 10:00:00

fin : 2024-08-14 16:00:00

Place Foch Office de tourisme

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bit.thiviers@perigord-limousin.fr

