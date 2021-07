Le Grand-Quevilly Esplanade Tony Larue Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Deviens éco sportif Esplanade Tony Larue Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime

Deviens éco sportif Esplanade Tony Larue, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Le Grand-Quevilly. Deviens éco sportif

Esplanade Tony Larue, le samedi 10 juillet à 14:00

Dans le cadre de l’évènement festif « Le vélo en fête! » organisé par la ville de Grand Quevilly , les animateurs de Mon P’tit Atelier de la Cop21 de la Métropole Rouen Normandie vous proposent une animation visant à analyser les habitudes de chacun et comprendre qu’il est possible de consommer tout en limitant sa production de déchets et ses achats d’équipements sportifs. Gratuit sur inscription sur le site internet: [[https://www.etequevillais.fr/evenemen…/le-velo-en-fete/](https://www.etequevillais.fr/evenemen…/le-velo-en-fete/)](https://www.etequevillais.fr/evenemen…/le-velo-en-fete/)… ou sur place le jour même. Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

sur inscription

Animation visant à enseigner les bonnes pratiques aux jeunes sportifs, en termes de production de déchets, de consommation d’eau et de choix modal. Esplanade Tony Larue Avenue Leon Blum, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Esplanade Tony Larue Adresse Avenue Leon Blum, Le Grand-Quevilly Ville Le Grand-Quevilly lieuville Esplanade Tony Larue Le Grand-Quevilly