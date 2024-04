Deviens Astronaute ! Eurospace Libin, dimanche 4 août 2024.

Deviens Astronaute ! dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 4 – 10 août Eurospace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-04T08:00:00+02:00 – 2024-08-04T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-10T00:00:00+02:00 – 2024-08-10T18:00:00+02:00

Ce séjour à la fois ludique et instructif s’adresse à tous les jeunes passionnés de l’espace qui souhaitent percer les secrets infinis de l’univers. Une nouvelle aventure commence à l’Euro Space Center. Nous partons à la conquête de Mars. Monte à bord de notre capsule spatiale, saute d’un satellite géostationnaire autours de Mars et pilote ton engin jusqu’à la surface ! Pendant cinq jours, tu incarneras un astronaute. Construction de fusées, astronomie, robotique : choisis ta spécialisation de rêve et relève les défis liés à l’exploration des planètes ! Es-tu prêt(e) à suivre les pas de Thomas Pesquet ?

Eurospace Transinne Libin Transinne Neufchâteau Luxembourg [{« type »: « email », « value »: « infos@cesl.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0143542211 »}]

cesl 9 ans

CESL