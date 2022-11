Deviant Pop – A Boy Called Vidal Rosa Bonheur sur Seine Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Deviant Pop – A Boy Called Vidal Rosa Bonheur sur Seine, 23 novembre 2022, Paris. Le mercredi 23 novembre 2022

de 19h00 à 01h30

. gratuit

Une fois par mois, Deviant Pop s’invite à Rosa Bonheur sur Seine. Pour ce deuxième rendez-vous nous invitons A Boy called Vidal en live

On ne présente plus le groupe de Patrick Vidal, 4 musiciens dans le vent-Myriam Stamoulis à la basse + Tricky Roderick en guest. Ce projet exprime la rencontre entre la no wave, le rock façon Velvet et un flash disco not disco, on pourrait dire que ce sont les petits cousins français du LCD Sound-system ! A boy called Vidal a également participé à la release du label DDR 004 en reprenant un morceau de Christophe « Histoire de vous plaire » quelque part entre Patrick Cowley et le rock d’un Pigalle interlope.

Ils viendront délivrer une prestation brulante en début de soirée sur la scène du Rosa. Aux platines: Eva Peel & Marc FK Club pour une selecta allant des 80s à l’électro la plus actuelle. Rosa Bonheur sur Seine Port des Invalides 75007 Paris Contact : https://www.rosabonheur.fr/events/deviant-pop https://www.facebook.com/deviantdiscoparis https://www.facebook.com/deviantdiscoparis

