Perros-Guirec DevFest Perros Guirec Côtes-d'Armor, Perros-Guirec DevFest Perros-Guirec DevFest Perros Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec

DevFest Perros-Guirec DevFest Perros Guirec, 24 septembre 2021, Perros-Guirec. DevFest Perros-Guirec

DevFest Perros Guirec, le vendredi 24 septembre à 09:00

Un DevFest sur la côte de granit rose ! * 1 track * 6 talks * 150 participants pour un concentré de cybersécurité dans l’intimité du palais des congrès de Perros-Guirec. Depuis maintenant plus de 11 ans, Code d’Armor organise des conférences techniques. En 2019 et 2020 ils ont participé à l’organisation du DevFest du bout du monde. Mais cette année ils ont décidé d’organiser un DevFest à Perros Guirec. Cette édition “single track” aura lieu au palais des congrès sur la plage de Trestraou. Un DevFest est une conférence technique destinée aux développeurs. Elle s’adresse aux étudiants et professionnels passionnés de technologies. Toutes les conférences seront sur le thème de la cybersécurité. Depuis plusieurs années on a vu le nombre de cyberattaques augmenter, il est donc important de sensibiliser les développeurs sur ces risques. Venez profiter d’une belle journée de conférences en profitant de la vue mer. Vous pourrez aussi profiter d’activités nautiques comme le kayak ou le paddle en fin de journée.

Payante, sur inscription

Cybersécurité DevFest Perros Guirec 1 rue du Maréchal Foch, 22700 Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T09:00:00 2021-09-24T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Perros-Guirec Autres Lieu DevFest Perros Guirec Adresse 1 rue du Maréchal Foch, 22700 Ville Perros-Guirec lieuville DevFest Perros Guirec Perros-Guirec