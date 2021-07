Bordeaux Le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux, Gironde Dévernissage Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Dévernissage Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Bordeaux. Dévernissage

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, le jeudi 29 juillet à 18:30

La soirée sera l’occasion de présenter le projet Cities Connection et l’exposition, avec Nicola Regusci et Xavier Bustos, architectes à l’origine de la démarche. En présence de Antoine Robert-Grandpierre de LocalArchitecture. Elle se poursuivra autour d’un verre, au son des rythmes de samba et de bossa nova avec le groupe Beijinhos, trio franco-brésilien. **Jeudi 29 juillet à 18h30** Événement limité à 50 personnes, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Le pass sanitaire ne sera pas exigé à l’entrée. Retrouvez les 10 émissions autour du projet sur [Mezzanine](http://www.mezzanine.archi), rubrique podcasts ou en rotation sur la webradio les mercredis à 20h. *En partenariat avec [Wallonie-Bruxelles Architectures](https://wbarchitectures.be/) et [Cities Connection Project](http://www.citiesconnectionproject.com/) Avant la fermeture estivale, Le 308-MA et ses partenaires* vous invitent à un moment convivial et musical autour de l’exposition « IMPORT Wallonie-Bruxelles – EXPORT Barcelone ». Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-29T18:30:00 2021-07-29T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine Adresse 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Ville Bordeaux lieuville Le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux