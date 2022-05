Dévernissage | Exposition Tissu Centre Culturel Château Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Dévernissage | Exposition Tissu

Centre Culturel Château Palmer, le mardi 17 mai à 19:00

Centre Culturel Château Palmer, le mardi 17 mai à 19:00

Venez découvrir une dernière fois ce parcours inédit qui retrace l’histoire du tissu à travers les époques et les cultures et partagez un moment convivial en présence de toute l’équipe de l’Office Culturel ! Entrée libre et gratuite, ouverte à tous. Événement en partenariat avec la Ville de Cenon, la Région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, Le Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne, La Maison Du Japon, La Maison Du Pérou, Méliassa Contreras, Soierie Vivante de Lyon, Mélissa Mangnez, Gérard de Lumley Woodyear, Théâtre Furieux, Unisphères, Les Associés Crew, Espace Textile Rive Droite, Anne Moirier, Mitate, Périphéries Productions, Khady Sarr, Rocher de Palmer.

Entrée libre et gratuite

Le centre culturel Château Palmer a le plaisir de vous inviter au dévernissage de l’exposition “Tissu, de fils en aiguilles”, le mardi 17 mai à 19h au Château Palmer. Centre Culturel Château Palmer Rue Aristide Briand 33150 Cenon Gironde

2022-05-17T19:00:00 2022-05-17T21:00:00

