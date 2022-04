Dévernissage et concert au Hang’Art Villars Villars Catégories d’évènement: Dordogne

Villars

Dévernissage et concert au Hang'Art Villars, 19 août 2022, Villars.

2022-08-19 18:00:00 – 2022-08-19 Hang’ArT de Boschaud Boschaud

Dévernissage et concert au Hang'Art avec le Quatuor Europe. Igor Kiritchenko, Violoncelle – Ukraine, Marco Meloni, Guitare baroque – Sardaigne, Eric Franceries, Guitare romantique – France – et Eric Sobczyk, Guitare romantique – Pologne – avec un programme Vivaldi.

