Dévernissage d’exposition / Pierre Surault « Nature Sensible »

Vienne Queaux Dernière occasion de voir l’exposition évolutive de Pierre Surault et de rentrer dans son univers autour d’un verre ou devant une photo ! +33 5 49 91 15 18 OT Sud Vienne Poitou

