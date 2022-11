Dévernissage de l’exposition La voie.x du collectif et rencontres Lanouaille Lanouaille Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Se regrouper pour travailler la terre à plusieurs permet-il de pallier aux difficultés de l’agriculture ? Qu’est-ce que cela apporte ? L’exposition photographique « la voie. x du collectif » met en images le quotidien de collectifs agricoles rencontrés par l’association « paroles de paysans » (fondée par des étudiants en agronomie), à l’issue de quatre mois d’immersion dans des fermes collectives et éco-lieux.

Des membres de l’association seront présents le samedi 3 décembre à 15h afin de présenter leur projet et échanger avec vous. Entrée libre et gratuite.

Dévernissage le samedi 3 décembre à 15h.

Horaires d’ouverture :

Horaires d'ouverture :

Mardi : de 10h00 à 12h30, mercredi : 10h00-12h30 / 14h00-18h00, vendredi : 14h00-18h30, samedi : 10h00-12h30 / 14h00-16h00.

