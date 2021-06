Eymet Eymet Dordogne, Eymet Dévernissage de l’exposition Coquelicot de Paris Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Dévernissage de l’exposition Coquelicot de Paris Eymet, 13 juin 2021-13 juin 2021, Eymet. Dévernissage de l’exposition Coquelicot de Paris 2021-06-13 18:00:00 – 2021-06-13 19:30:00 L’Usine 22 Rue de la Sole

Eymet Dordogne Profiter d’un dé-vernissage de l’exposition des Coquelicot de Paris avec une entrée libre et gratuite de 18h à 19h30.

Les animations sur la Place Gambetta prendront fin à 23 h. Profiter d’un dé-vernissage de l’exposition des Coquelicot de Paris avec une entrée libre et gratuite de 18h à 19h30.

Les animations sur la Place Gambetta prendront fin à 23 h. +33 6 70 24 44 19 Profiter d’un dé-vernissage de l’exposition des Coquelicot de Paris avec une entrée libre et gratuite de 18h à 19h30.

Les animations sur la Place Gambetta prendront fin à 23 h. Profiter d’un dé-vernissage de l’exposition des Coquelicot de Paris avec une entrée libre et gratuite de 18h à 19h30.

Les animations sur la Place Gambetta prendront fin à 23 h. Facebook

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Étiquettes évènement : Autres Lieu Eymet Adresse L'Usine 22 Rue de la Sole Ville Eymet lieuville 44.66922#0.39761