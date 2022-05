Dévernissage de l’exposition “Cayolar” au coucher de soleil, 24 juin 2022, .

Dévernissage de l’exposition “Cayolar” au coucher de soleil

2022-06-24 – 2022-06-24

A l’occasion de dévernissage de l’exposition CAYOLAR présentée à Asporotsttipi, la maison de la corniche basque à Hendaye, nous vous invitons à passer cette soirée en notre compagnie sur l’esplanade devant l’océan.

CAYOLAR est un projet mis en place initialement par Natacha Sansoz, artiste, avec son association TRAM-E et rejoint par Cocktail – Lucie Lafitte et Chloé Serieys, designers graphiques et artistes.

Cette année, le groupe s’est enrichi de l’herboriste Marie Baudouinet de l’artiste céramiste Marjorie Thébault accompagnée de Justine Nicolas.

À défaut de pouvoir proposer un vrai bol d’air pur, l’idée est de goûter la montagne.

En écho à nos moments de vie et de recherche dans cet environnement, l’invitation est faite à s’immerger dans la montagne grâce à une écoute, une lecture, des objets de laine, une soupe, et d’autres surprises.

Le tout agrémenté d’un coucher de soleil…

