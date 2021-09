Audenge Audenge Audenge, Gironde Dévernissage de l’exposition “6 à 8 pattes, un monde à part” Audenge Audenge Catégories d’évènement: Audenge

Gironde

Dévernissage de l’exposition “6 à 8 pattes, un monde à part” Audenge, 17 septembre 2021, Audenge. Dévernissage de l’exposition “6 à 8 pattes, un monde à part” 2021-09-17 18:00:00 – 2021-09-18 18:00:00 Domaine de Certes et Graveyron 47 Avenue de Certes

Profitez du dernier week-end pour visiter les expositions " Au fil des araignées " et "En quête d'insectes" et assister à des conférences, des visites … A cette occasion, Christine Rollard, enseignante chercheuse au Museum National d'Histoire Naturelle ( MNH), spécialisée dans les araignées et commissaire de l'exposition "au fil des araignées" donnera une conférence le vendredi 17 septembre à 18H et proposera une visite guidée le samedi 18 septembre à 10h afin de prendre le temps d'observer les araignées. Gilles Boeuf, biologiste et parrain de l'espace muséographique du Domaine de Certes, proposera une conférence sur les insectes le samedi 18 septembre à 14H30 . Événements accessibles sur réservation uniquement et soumis au pass sanitaire.

Détails Catégories d’évènement: Audenge, Gironde Autres Lieu Audenge Adresse Domaine de Certes et Graveyron 47 Avenue de Certes Ville Audenge lieuville 44.6893#-1.02069