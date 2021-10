Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques Devenons Zéro déchet, Zéro gaspillage ! Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Devenons Zéro déchet, Zéro gaspillage ! Anglet, 20 novembre 2021, Anglet. Devenons Zéro déchet, Zéro gaspillage ! Espace de l’Océan Chambre d’Amour Anglet

2021-11-20 10:00:00 – 2021-11-20 19:00:00 Espace de l’Océan Chambre d’Amour

Troisième édition de la journée "Devenons Zéro déchet, Zéro gaspillage !" organisée par Bil Ta Garbi. Elle rassemble les acteurs locaux engagés dans les modes de consommation durable.

Espace de l’Océan Chambre d’Amour Anglet

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Espace de l'Océan Chambre d'Amour Ville Anglet lieuville Espace de l'Océan Chambre d'Amour Anglet