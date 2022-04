Devenir vigneron en région Centre-Val de Loire Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours Indre-et-Loire Tours La région Centre-Val de Loire est connue pour la qualité de ses vins, qui est intimement liée aux savoir-faire des vignerons et à l’entretien de leurs vignobles. Mais que reste-t-il d’eux quand ils s’en vont ? Quelles opportunités sont offertes aux jeunes vignerons ?

La discussion s’appuiera sur les deux vidéos réalisées sur ce thème, par l’IEHCA, en 2021, dans le cadre du cycle « la Villa Rabelais s’invite chez vous ». INTERVENANTS :

Hélène CHAZAL, ingénieur d’études au CETU ETICS en sociologie à l’université de Tours

Françoise SITNIKOFF, maître de conférence à l’université de Tours, enseignante au département

sociologie et chercheur à l’UMR CNRS CITERES

