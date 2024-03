DEVENIR SON PROPRE PATRON ! Maison des services Thiviers, lundi 8 avril 2024.

DEVENIR SON PROPRE PATRON ! Venez rencontrer des acteurs essentiels à la création/reprise d’entreprise Lundi 8 avril, 09h00 Maison des services

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T09:00:00+02:00 – 2024-04-08T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-08T09:00:00+02:00 – 2024-04-08T12:30:00+02:00

DEVENIR SON PROPRE PATRON !

Les clés pour créer ou reprendre une entreprise

Dans le cadre de la quinzaine de la création d’entreprise organisée en avril par la Région Nouvelle-Aquitaine, nous avons planifié un temps de rencontre et d’échange à Thiviers pour répondre aux besoins des porteurs de projet.

Nous allons en effet réunir les acteurs et partenaires qui sont à même de les conseiller et les accompagner en vue d’une installation sur le Haut-Périgord.

Nous ferons également participer de jeunes créateurs d’entreprises pour des partages d’expériences.

Que le projet soit bien avancé ou qu’il ne s’agisse encore que d’une vague idée, celles et ceux qui ont envie de devenir leur propre patron sont les bienvenu(e)s !

(Pas de prise de parole obligatoire… )

Seront présent(e)s :

• Pour en savoir plus sur les partenaires de l’accompagnement :

– Mission Locale

– Trajectoires

– France Travail

– Pays Périgord Vert

– Chambre des métiers

– Communautés de communes

• Pour en savoir plus sur le statut juridique :

– ADIE

• Pour en savoir plus sur les aides au financement :

– Initiative Périgord

– CSDL

• Et des témoignages de créateurs d’entreprise du secteur (commerçant, artisan, artiste etc.)

Plus d’informations au 05.53.52.59.91

Maison des services Rue Saumande, 24800 Thiviers Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=179131 »}]

Thiviers Reprise

MLHP