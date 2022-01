Devenir passeur d’âme Irodouër Irodouër Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Irodouër Ille-et-Vilaine Irodouër A Irodoüer, Pierre Pinçon vous invite à venir apprendre à gérer le phénomène des âmes errantes. Cet atelier d’une journée est ouvert aussi bien aux personnes souhaitant pratiquer qu’aux curieux souhaitant y assister.

Il vous présentera la manière de les ressentir, la façon dont elles peuvent être apprivoisées, le cheminement que l’on peut suivre pour les guider vers la lumière. Il vous apprendra enfin à vous protéger vous-même de ce phénomène qui n’est pas sans risque.

Les risques seront d’ailleurs évoqués au début du cours et les personnes ne se sentant pas à l’aise pourront bien sûr quitter le cours.

Inscriptions par mail.

Prévoyez un repas pour le midi.

