2022-02-15 14:30:00

Saint-Bonnet-le-Château Loire Participez au groupe d’échange entre parents. Vous êtes tous les bienvenus, avec votre enthousiasme, vos difficultés, vos questionnements pour aborder tous questionnements autour de la parentalité: l’accouchement, naissance d’un parent, l’éducation. Saint-Bonnet-le-Château

