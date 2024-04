Devenir parents, c’est que du bonheur (ou pas !) – par Trafic d’airs Dix (Le) Maison de Quartier Nantes, vendredi 12 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-12 20:30 – 23:00

Gratuit : non Entrée libre pour les animations du samedi après-midi. Concerts :Plein tarif : 12 € Tarif réduit (adhérent·e, étudiant, scolaire, demandeur d’emploi) : 10 € Tarif Carte Blanche Ville de Nantes : 4 € Enfant jusqu’à 4 ans inclus : Gratuit Billetterie : trafic-dairs.com enfants, parents, grands-parents,…

25 chansons sur la parentalité dans tous ses états et les premiers pas des… parents ! Nouveau concert de Trafic d’airs au Dix à Nantes les vendredi 12 et samedi 13 avril 2024 à 20h30 :Nous nous intéressons plus spécifiquement au moment de l’arrivée d’un enfant, grâce à Stromae et son ironique « C’est que du bonheur » ou encore Aldebert qui aborde les bouleversements liés à cette arrivée avec « Le bébé », mais aussi les souhaits qu’on peut faire pour cet enfant avec « Sur ton berceau ». Le sujet de la parentalité est exploré dans toute sa diversité, depuis le désir (« Comme je t’attends » de Jeanne Cherhal) au non-désir d’enfant (« Pas d’enfant » de Dorémus, « Parents » de Ben Mazué), en passant par l’arrêt d’une grossesse, souhaité ou non, mais aussi la famille recomposée, l’homoparentalité, ou encore les violences intra-familiales. 6 interprètes de Trafic d’airs ont choisi de s’emparer de ce répertoire actuel et engagé, accompagnés par 3 musiciens professionnels qui manieront guitares, violoncelle et batterie. Au-delà des 2 concerts les vendredi et samedi soirs, Trafic d’airs convie les familles à passer l’après-midi au DIX le samedi 13 avril 2024 dès 14h30. L’entrée est gratuite pour toutes les activités du samedi après-midi. Un coin enfant est prévu ! Animations au programme du samedi 13 avril 2024 l’après-midi (ouverture des portes dès 14h15) : 14h30 – 16h15 – 18h – En trois temps, une exposition et une performance “Mère-Mer” de la compagnie “Eclat des os”.15h – Une table ronde sur le thème “Comment apporter du soutien aux familles à l’arrivée d’un enfant” avec plusieurs professionnelles 15h – En parallèle à la table ronde, un atelier d’éveil musical pour les plus petits, animé par Maëlys Manson et encadré par des bénévoles de l’association. Salle à proximité, possibilité de laisser vos enfants à l’atelier pendant que vous assistez à la table ronde. 17h – « Un air de famille », atelier chant : des enfants et des parents interprètent ensemble des comptines et chansons enfantines apprises au préalable lors d’un atelier chant animé et accompagné à la guitare par Georges Fischer.

Dix (Le) Maison de Quartier Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 69 34 61 0628237096 https://www.trafic-dairs.com/agenda-evenements/spectacles-musicaux/2024-parents-que-du-bonheur.html