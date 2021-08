Saint-Christoly-de-Blaye Saint-Christoly-de-Blaye Gironde, Saint-Christoly-de-Blaye Devenir le meilleur dégustateur du château Dubraud ! Saint-Christoly-de-Blaye Saint-Christoly-de-Blaye Catégories d’évènement: Gironde

Devenir le meilleur dégustateur du château Dubraud ! Saint-Christoly-de-Blaye, 14 octobre 2021, Saint-Christoly-de-Blaye. 2021-10-14 – 2021-10-17

20 EUR Découvrez toutes les ficelles de la dégustation de vin au Château Dubraud en compagnie des vignerons, Céline et Alain ! Ils vous apprendront à différencier les cépages, les méthodes de vinification, l'importance du climat et tout l'univers de la dégustation. Vous en repartirez les papilles frétillantes et votre diplôme de dégustateur sous le bras ! Expérience à partager seul, entre amis ou en famille !

Catégories d'évènement: Gironde, Saint-Christoly-de-Blaye
Lieu Saint-Christoly-de-Blaye