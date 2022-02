Devenir imperceptible – Clément Vercelletto Théâtre d’Orléans, 4 mars 2022, Orléans.

Devenir imperceptible – Clément Vercelletto

Théâtre d’Orléans, le vendredi 4 mars à 20:00

**Dans** _**Devenir imperceptible**_ **le sonore se joue de notre perception.** [Découvrez l’instrument atypique joué par l’artiste](https://www.youtube.com/watch?v=EiOlmdVDC_k&feature=youtu.be) Seule au plateau, l’interprète et danseuse évolue dans un environnement composé de 1500 litres d’écorce de pin, d’appeaux et de tuyaux d’orgue récupérés, mais aussi d’un étrange instrument inventé pour l’occasion : l’engoulevent, du nom d’un petit oiseau nocturne dont le plumage est un camouflage parmi les écorces ou les feuilles mortes. “Au départ il y a le désir d’expérimenter avec les outils accumulés dans ma pratique de musicien, compositeur et de les transposer sur un plateau de théâtre, de les transmettre, de les interroger, de les mettre à l’épreuve. Le sonore, la musique comme un moyen, un vecteur pour improviser, écrire sur le plateau, mettre en scène. La musique, le son, je l’envisage avant tout comme une matière (au sens énergétique et organique du terme), une matière à pétrir avec les mains, avec le corps. Une autre manière de le formuler serait de dire que le théâtre / la danse est là partout, tout le temps et qu’il ne demande qu’à être activé. ” Clément Vercelletto − **Les Sciences naturelles** Mise en scène, musique Clément Vercelletto Interprétation Pauline Simon Scénographie Bastien Mignot Lutherie Léo Maurel Lumières Florian Leduc − **Vendredi 4 mars** 20h − Salle Touchard Tarif 10€ le spectacle ou 5€ avec “[la Carte](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/la-carte-mode-emploi-59.html?article=2248)”, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h environ

Dans un environnement composé de 1500 L d’écorce de pin, d’appeaux et tuyaux d’orgue récupérés, la danseuse Pauline Simon évolue face à un étrange instrument créé pour l’occasion.

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



