Quingey Doubs Quingey EUR 0 La médiathèque participe à “La Fête du Court Métrage”, évènement national dont le but est de faciliter l’accès à de grands films courts pour faire découvrir ou redécouvrir le court métrage. Une projection intitulée : “Devenir femme : de la beauté parfois et de la difficulté, souvent, d’être une femme aujourd’hui” sera diffusée. lesmotsdelaloue.mediatheque@gmail.com +33 3 81 63 88 57 La médiathèque participe à “La Fête du Court Métrage”, évènement national dont le but est de faciliter l’accès à de grands films courts pour faire découvrir ou redécouvrir le court métrage. Une projection intitulée : “Devenir femme : de la beauté parfois et de la difficulté, souvent, d’être une femme aujourd’hui” sera diffusée. Médiathèque 15, rue des Salines Quingey

