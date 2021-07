“Devenir femme, devenir homme”- La compagnie Les Balladons Le TALUS, 14 août 2021, Marseille.

[http://www.letalus.com](http://www.letalus.com)ir homme ” est une production de la compagnie Les Balladons. Ce conte musical est une adaptation des contes de Grimm. Le nouveau spectacle de Philemon, accompagné de Hélène Javelaud au violon, formée au conservatoire de Briançon et de Grenoble (Certificat de Fin d’Etudes Musicales, 2008). Elle aime les histoires, elle plonge dedans… Cendrillon, Jean de Fer et bien d’autres contes, pour petits et grands ▬▬▬▬▬▬ Le spectacle ▬▬▬▬▬▬ Durée: 1h15 Prix : Participation libre et consciente. Oui aux spectacles vivants ! ▬▬▬▬▬ Le conteur ▬▬▬▬▬ Un conteur des couleurs du monde, une voix pour une humanité apaisée et respectueuse. Philémon est conteur depuis 24 ans et nommé « conteur citoyen de l’Unesco » en 2016, pour ses racontages en quartiers nord de Marseille, et la lutte contre les discriminations. ▬▬▬▬▬ Restauration ▬▬▬▬▬ Restauration végétarienne proposée sur place jusqu’à 22h00. ▬▬▬▬▬ Buvette ▬▬▬▬▬ – Bières et cidres à la pression ou en bouteille – Vins bio de la région – Jus, limonades, cola et sirops biologiques ▬▬▬▬▬ Covid 19 ▬▬▬▬▬ – Le Talus s’adapte au contexte sanitaire actuel et le port du ?????? est ???????????, – Nous vous demandons d’adopter un comportement responsable, – Le Talus s’engage à permettre le déroulement de ses activités dans le respect de ces consignes. ▬▬▬▬▬ Infos pratiques ▬▬▬▬▬ Accessibilité : Ouvert à tous et toutes ! Adhésion obligatoire (sauf mineur) Temporaire 24h : 1€ Annuelle 2020 : 6€ Annuelle RSA 2020 : 1€ – CB acceptée – Roue acceptée ▬▬▬▬▬▬ + d’infos sur la Ferme Le Talus ▬▬▬▬▬▬ 100% des fonds collectés servent à financer la construction de la ferme urbaine Le Talus : un projet associatif à but non lucratif. Le Talus, créé à partir d’une friche, est un espace multi-activités, refuge de biodiversité, lieu de partage et de pédagogie. L’idée de l’association est de proposer un projet participatif et innovant autour des problématiques de la transition écologique, lieu témoin d’alternatives durables. > www.letalus.com > [https://www.instagram.com/letalusmarseille](https://www.instagram.com/letalusmarseille)

Le TALUS 603 Rue Saint-Pierre, 13012 Marseille



