Cité des sciences et de l’Industrie, le mercredi 23 février à 10:00

« Pour toutes celles qui ont une idée mais ne savent pas par où commencer, celles qui ont pensé mille fois se lancer sans oser passer le cap, celles qui ont envie de construire un projet qui leur ressemble… Se lancer dans l’entrepreneuriat n’est pas toujours simple : on peut être perdue face à la longue liste de choses à faire, manquer de certaines connaissances ou de soutien. Alors, peut-on se lancer seule ou mieux vaut être accompagnée ? Comment s’y retrouver parmi la quantité d’informations disponibles, comment sortir de l’isolement et être entourée pour partager ses doutes et renforcer sa capacité à mener son projet ? Dans cet atelier, nous revenons sur les freins et les blocages qui peuvent survenir quand on souhaite se lancer en tant qu’entrepreneure, comment les dépasser, et vers quelles aides on peut se tourner pour créer son projet à impact positif ! »

Gratuit, sur inscription

10h-12h [ATELIER] Pour lever freins et blocages qui peuvent survenir quand on souhaite se lancer en tant qu'entrepreneure et créer son projet à impact positif !
Cité des sciences et de l'Industrie
30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T12:00:00

