du samedi 20 mars au samedi 3 avril à TV5MONDE

C’est un parcours de développement professionnel, privilégiant les apports concrets, et destiné à vous transférer une approche pédagogique innovante. Après cette formation, vous pourrez :

– Maîtriser le dispositif éducatif TV5MONDE : les sites « Apprendre » et « Enseigner » + la toute nouvelle application ?

– Enseigner à partir de documents audiovisuels pour faire entrer encore plus le monde dans vos classes présentielles et virtuelles

– Et, nouveauté depuis 2020, adapter les ressources didactisées de TV5MONDE dans l'élaboration pédagogique d'une classe virtuelle. La formation est certifiante : vous pouvez être candidat à la labellisation « Enseignant TV5MONDE ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T12:00:00;2021-03-21T10:00:00 2021-03-21T12:00:00;2021-03-27T10:00:00 2021-03-27T12:00:00;2021-03-28T10:00:00 2021-03-28T12:00:00;2021-04-03T10:00:00 2021-04-03T12:00:00

