Devenir écrivain.e : faire de l’écriture son métier Labo de l’édition Paris Catégorie d’évènement: Paris

Devenir écrivain.e : faire de l’écriture son métier Labo de l’édition, 12 mai 2022, Paris. Devenir écrivain.e : faire de l’écriture son métier

Labo de l’édition, le jeudi 12 mai à 19:30

Dans le cadre du concours d’écriture “Voyageurs du temps”, Neovel et le Labo de l’édition organisent une table ronde autour du parcours d’auteur. Des premiers écrits à la publication, de la construction d’une communauté de lecteurs au lancement d’une carrière… Comment se lancer dans l’écriture de son livre ? Comment avoir des retours sur son manuscrit ? Que recherche un éditeur ? Comment communiquer sur son livre ? Pour explorer ces questions que se posent de nombreux.se écrivain.e.s, nous accueillerons : – **David Meulemans**, auteur d’Ecrire son premier roman en 10 minutes par jour, fondateur des Editions Aux Forges de Vulcain et jury du concours – **Dimitri Pawlowski**, fondateur des Editions de l’Homme Sans Nom et co-fondateur de l’école d’écriture LICARES – **Calixthe Tandia**, coach littéraire, éditrice et co-fondatrice de l’association l’Imaginarium – **Stéphanie Vecchione**, consultante en promotion digitale du livre Rendez-vous le jeudi 12 mai à 19h30 au Labo de l’édition ou en ligne dans le serveur Discord de Neovel pour la retransmission en direct.

Gratuit sur inscription

Dans le cadre du concours d’écriture “Voyageurs du temps”, Neovel et le Labo de l’édition organisent une table ronde autour du parcours d’auteur Labo de l’édition 2 rue Saint-Médard 75005 Paris Paris Paris 5e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T19:30:00 2022-05-12T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Labo de l'édition Adresse 2 rue Saint-Médard 75005 Paris Ville Paris lieuville Labo de l'édition Paris Departement Paris

Labo de l'édition Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Devenir écrivain.e : faire de l’écriture son métier Labo de l’édition 2022-05-12 was last modified: by Devenir écrivain.e : faire de l’écriture son métier Labo de l’édition Labo de l'édition 12 mai 2022 Labo de l'Edition Paris Paris

Paris Paris