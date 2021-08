Paris Christine LEANG île de France, Paris “Devenir écrivain” : atelier intensif de 8 semaines Christine LEANG Paris Catégories d’évènement: île de France

La formation « Devenir écrivain » propose un programme complet pour apprendre à écrire comme un romancier professionnel. Elle met l’accent sur tous les aspects pratiques du métier d’écrivain : habitudes d’écriture pour mettre en place une solide discipline. Programme de la formation (cycle de 8 semaines) : • 56 exercices d’écriture créative, et leur fiche explicative, pour mettre en place de nouvelles habitudes d’écriture • 8 visioconférences en groupe pour échanger autour de l’écriture et approfondir certains points techniques • 1 correction personnalisée d’une de vos nouvelles Semaine 1 : Déterminer votre objectif Semaine 2 : Comprendre ce qui vous empêche d’écrire Semaine 3 : Faire de l’écriture une priorité Semaine 4 : En finir avec les excuses et les distractions Semaine 5 : Structurer votre projet d’écriture avec méthode Semaine 6 : Maximiser votre créativité Semaine 7 : Persévérer et combattre la procrastination Semaine 8 : Être un écrivain productif chaque jour de votre vie Animations -> Atelier / Cours Christine LEANG 1, Rue Frédéric Sauton Paris 75005

